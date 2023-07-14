UEFA'dan Türk takımları ile ilgili karar
UEFA, finansal fair play talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor ile 2 milyon avro karşılığında uzlaşma anlaşması imzaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 16:02, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 16:10
UEFA, finansal fair play talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor ile 2 milyon avro karşılığında uzlaşma anlaşması imzaladı.
UEFA, finansal fair play hedeflerini tutturamadığı gerekçesiyle İstanbul Başakşehir'e 400 bin, Konyaspor'a 100 bin avro para cezası verdi.