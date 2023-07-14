UEFA'dan Türk takımları ile ilgili karar

UEFA, finansal fair play hedeflerini tutturamadığı gerekçesiyle İstanbul Başakşehir'e 400 bin, Konyaspor'a 100 bin avro para cezası verdi.

UEFA, finansal fair play talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor ile 2 milyon avro karşılığında uzlaşma anlaşması imzaladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net