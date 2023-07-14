Sağlık çalışanlarına ikramiye verilmesi Toplu Sözleşmenin gündeminde
Sağlık-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşme masasındaki talepleri belli olmaya başladı. Tüm sağlık çalışanlarına her 14 Mart Tıp Bayramı'nda ikramiye verilmesi ve nöbet ücretlerinin yüzde 100'ün üzerinde artırılması en önemli talepler arasında yer alacak.
Ağustos ayında başlayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci yaklaşırken milyonlarca
memurun gözü sendikaların taleplerine çevrildi.
Önümüzdeki günlerde sendikaların taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
sunması beklenirken, Memurlar.Net olarak sağlık çalışanlarının taleplerine ulaştık.
Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen'e yakın kaynaklardan edindiğimiz
bilgilere göre sağlık çalışanları için 100'ün üzerinde talep Bakanlığa iletilecek.
Her 14 Mart'ta Sağlık Çalışanlarına İkramiye Talebi
Edindiğimiz bilgilere göre en dikkat çekici talep tüm sağlık çalışanlarına
her 14 Mart Tıp Bayramı'nda ikramiye verilmesi. Yetkili sendikanın her 14 Mart
Tıp Bayramı'nda ikramiye verilmesi konusunda ısrarcı olacağı konuşuluyor.
Gece Çalışma Tazminatı Talep Ediliyor
Nöbet ücretlerine yüzde 100'ün üzerinde artış yapılması ve gece yapılan çalışmanın
karşılığında sağlık personeline yüzde 50 artırımlı gece tazminatı ödenmesi de
önemli talepler arasında yer alıyor.
Her Yıl 80 Bin Sağlıkçı Ataması Talebi
Ayrıca sendikanın sağlık istihdamının artırılması için her yıl düzenli olarak
en az 80 bin sağlık personeli istihdam edilmesi konusunda da talebi olduğu kaydedildi.
Taban Ek Ödemeler Emekliliğe Yansıtılmalı
Bilindiği üzere sağlık çalışanlarının ek ödemeleri emekli keseneklerine yansımıyor.
Bu konuda da sağlık çalışanları için önemli bir talep yer alıyor. Taban ek ödeme
oranının artırılması ve sağlık personelinin emekliliklerine yansıtılması isteniyor.
Sözleşmeli personelin ve sözleşmeden kadroya geçen ancak 3 yılını doldurmayan
sağlık çalışanları için de eş durumu tayini ve sağlık mazereti tayini hakkı
verilmesi, sendikanın üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor.
Üniversite Hastanelerine Yer Değişikliği İsteniyor
Üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi ve bu
konuda Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki koordinasyonun sağlanması
için gerekli düzenlemelerin yapılması isteniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışanlara verilen sosyal hizmet tazminatının
artırılması ve kapsamının genişletilmesi noktasında da çalışmaların devam ettiği
kaydedildi.