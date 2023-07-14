Sağlık çalışanlarına ikramiye verilmesi Toplu Sözleşmenin gündeminde

Ağustos ayında başlayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci yaklaşırken milyonlarca memurun gözü sendikaların taleplerine çevrildi.



Önümüzdeki günlerde sendikaların taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunması beklenirken, Memurlar.Net olarak sağlık çalışanlarının taleplerine ulaştık.



Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen'e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre sağlık çalışanları için 100'ün üzerinde talep Bakanlığa iletilecek.



Her 14 Mart'ta Sağlık Çalışanlarına İkramiye Talebi



Edindiğimiz bilgilere göre en dikkat çekici talep tüm sağlık çalışanlarına her 14 Mart Tıp Bayramı'nda ikramiye verilmesi. Yetkili sendikanın her 14 Mart Tıp Bayramı'nda ikramiye verilmesi konusunda ısrarcı olacağı konuşuluyor.



Gece Çalışma Tazminatı Talep Ediliyor



Nöbet ücretlerine yüzde 100'ün üzerinde artış yapılması ve gece yapılan çalışmanın karşılığında sağlık personeline yüzde 50 artırımlı gece tazminatı ödenmesi de önemli talepler arasında yer alıyor.



Her Yıl 80 Bin Sağlıkçı Ataması Talebi



Ayrıca sendikanın sağlık istihdamının artırılması için her yıl düzenli olarak en az 80 bin sağlık personeli istihdam edilmesi konusunda da talebi olduğu kaydedildi.



Taban Ek Ödemeler Emekliliğe Yansıtılmalı



Bilindiği üzere sağlık çalışanlarının ek ödemeleri emekli keseneklerine yansımıyor. Bu konuda da sağlık çalışanları için önemli bir talep yer alıyor. Taban ek ödeme oranının artırılması ve sağlık personelinin emekliliklerine yansıtılması isteniyor.



Sözleşmeli personelin ve sözleşmeden kadroya geçen ancak 3 yılını doldurmayan sağlık çalışanları için de eş durumu tayini ve sağlık mazereti tayini hakkı verilmesi, sendikanın üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor.



Üniversite Hastanelerine Yer Değişikliği İsteniyor



Üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi ve bu konuda Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki koordinasyonun sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması isteniyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışanlara verilen sosyal hizmet tazminatının artırılması ve kapsamının genişletilmesi noktasında da çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

