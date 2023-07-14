Ali Erbaş: Yaz Kur'an kurslarımızda öğrenci sayımız 4 milyon civarında

Kardeşlerin miras kavgası: Biri kadastro görevlisi 4 ölü
Kardeşlerin miras kavgası: Biri kadastro görevlisi 4 ölü
Başkentte 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak
Sıcaklık artışını adım adım takip eden Kandilli'den 22 Temmuz uyarısı
Sıcaklık artışını adım adım takip eden Kandilli'den 22 Temmuz uyarısı
Sağlık çalışanlarına ikramiye verilmesi Toplu Sözleşmenin gündeminde
Sağlık çalışanlarına ikramiye verilmesi Toplu Sözleşmenin gündeminde
Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubu var
Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubu var
Erdoğan: Putin'i Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var
Erdoğan: Putin'i Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
YÖK Başkanı'ndan 'akademik zam' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'akademik zam' açıklaması
Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
AK Parti'de yeniden aday olma kriterleri
AK Parti'de yeniden aday olma kriterleri
Erdoğan ile Bahçeli 'NATO'yu görüştü
Erdoğan ile Bahçeli 'NATO'yu görüştü
Bakan Tunç yeni infaz düzenlemesinin kapsamını açıkladı
Bakan Tunç yeni infaz düzenlemesinin kapsamını açıkladı
Aile Bakanlığı 'evlilik kredisi dolandırıcılığı'na karşı vatandaşı uyardı
Aile Bakanlığı 'evlilik kredisi dolandırıcılığı'na karşı vatandaşı uyardı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selman, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yakalandı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selman, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yakalandı
Memur, emekli aylıkları ile infaz düzenlemesi yer alan torba kanun yasalaştı
Memur, emekli aylıkları ile infaz düzenlemesi yer alan torba kanun yasalaştı
'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılmıştı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılmıştı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacak
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacak
MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış
MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış
Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması
Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkacak
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin katil zanlısı tutuklandı
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin katil zanlısı tutuklandı
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ali Erbaş: Yaz Kur'an kurslarımızda öğrenci sayımız 4 milyon civarında

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kurslarının açılışının ikinci haftasında öğrenci sayısının 2 milyona yaklaştığını belirterek, "Bu sezon sonuna kadar yaz Kur'an kurslarımızdan istifade edenlerin sayısı 4 milyon civarında olacaktır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 16:38, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 16:40
Yazdır
Ali Erbaş: Yaz Kur'an kurslarımızda öğrenci sayımız 4 milyon civarında

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gülhane Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında 3 Temmuz'da Türkiye'nin bütün camileri ve Kur'an kurslarında yaz Kur'an kurslarının başladığını ve kayıtların halen devam ettiğini belirten Erbaş, "Ülkemizde insanlarımızın büyük çoğunluğu yani yüzde 80'i temel dini bilgilerini yaz Kur'an kurslarındaki hocalarımızdan alıyor. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; çocuklarımız okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağlarındayken lise çağlarını geçirmeden mutlaka camilerimizde açtığımız yaz Kur'an kurslarına devam etsinler. Belli bir yaştan sonra öğrenmek de zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur'an kursu öğreticilerinin, imamların ve müezzinlerin öğrencilere anne ve baba şefkatiyle yaklaştıklarını kaydederek, "Hocalarımız bir annelik, babalık şefkatiyle çocuklarımıza kolaylaştırarak, zorlaştırmadan eğitim veriyorlar. Peygamber Efendimizin ortaya koymuş olduğu 'kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız' metodunu da takip ederek kısa zamanda çocuklarımıza temel dini bilgileri verme noktasında büyük bir başarı elde ediyorlar" dedi.

Her yıl Kur'an kurslarındaki niteliğin arttığına işaret eden Erbaş, Kur'an kurslarının Kur'an-ı Kerim ile temel dini bilgileri öğrenme noktasında yaz Kur'an kurslarının önemli eğitim kurumları olduğunu söyledi.

"2 milyon öğrenci sayısına yaklaştık"

Erbaş, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin de, "Kur'an kurslarının açılışının ikinci haftası olmasına rağmen şu anda 2 milyona yaklaşmış durumdayız. Benim kanaatim bu sezon sonuna kadar yaz Kur'an kurslarımızdan istifade edenlerin sayısı 4 milyon civarında olacaktır" dedi.

Konuşmasından sonra bir süre öğrencilerle sohbet eden Erbaş, eğitimler hakkında Kur'an kursu öğreticilerinden bilgi aldı. Erbaş ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'ü ziyaret etti. Ziyaretlerde Erbaş'a Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da eşlik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber