Bakan Yumaklı, Muğla'da çıkan yangın bölgesine gidiyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangının sürdüğü bölgeye gittiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 18:56, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 18:57
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'ta orman yangının devam ettiği bölgeye intikal etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldığı bilgisi Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından paylaşılmıştı.