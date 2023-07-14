Bakan Yumaklı, Muğla'da çıkan yangın bölgesine gidiyor

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldığı bilgisi Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından paylaşılmıştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'ta orman yangının devam ettiği bölgeye intikal etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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