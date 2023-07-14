Antalya'da bir kişi aracının yanında ölü bulundu

Ö.A'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Söz konusu yere gelen ekipler, yaptıkları kontrolde kimliği Ö.A. (47) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Güzelyurt Mahallesi'nde park halindeki aracın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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