Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu

Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak, iniş sırasında kırıma uğradı. Uçağın pilotunun Serkan Zalaltuntaş olduğu öğrenilirken, havalimanına iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

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