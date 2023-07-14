AK Parti'de 2 il başkanlığına atama
AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 22:26, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 22:37
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.
Açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.