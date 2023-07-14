Ölü doğan bebeğinin cesedini merdiven altına bırakan anne yakalandı

Dün, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, ceset, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Düşük sonucunda ölü doğan ve 6 aylık olduğu değerlendirilen bebeği merdiven altına bıraktığı belirlenen S.K. isimli kadın gözaltına alındı.

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