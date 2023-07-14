Hayatında hiç gitmediği Konya'dan radar cezası geldi

Sinop'ta ikamet eden Nazire Şen'in evine posta aracılığıyla trafik cezası makbuzu gönderildi. Hayatında hiç gitmediği Konya'nın Ereğli ilçesinden radar cezası nedeniyle 951 TL para cezası yazıldığını gören Şen, gelen cezayı görünce şoke oldu. Şen, cezanın iptali için gerekli mercilere dilekçe gönderdi.



Ceza karşısında itirazda bulunduğunu belirten Nazire Şen, "Dün işten çıkıp eve gittiğim zaman kapıda bir tebligat gördüm. Açıp baktığımda bayramın 1'inci günü yani 28 Haziran'da bir radar cezası yemişim. Hiç hayatım boyunca gitmediğim bir yerde Konya Ereğli yolunda bir ceza yemişim. Ben bayramın 1'inci günü değil Konya'ya gitmek, Sinop'tan dışarı çıkmadım. 951 TL bir radar cezası. Bunun için itirazda bulundum. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Ben yetkililerden cezamın iptal edilmesini ve bu durumlarda daha dikkatli olunmasını istiyorum" dedi.