Öğretmenevlerinde öğretmenlere öncelik verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı; CİMER, MEBİM, telefon, belgegeçer ve mail yoluyla gelen bazı şikayetlerin yanı sıra kimi sosyal medya hesapları veya haber sitelerinde da yayımlanan haberlerde, bazı öğretmenevi ve akşam sanat okulları tarafından öğretmenlerimize yeterli konaklama imkanı sağlanmadığı yönünde şikayetlere dayanarak öğretmenevlerinde öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğine dair talimat yayınladı.
Söz konusu talimatta; "... öğretmenlerimiz ile diğer Bakanlığımız mensuplarının konaklama taleplerine daha hızlı cevap verilebilmesi, şeffaflığının sağlanması ve rezervasyon işlemlerinde öncelikli olarak hizmet verilebilmesi amacıyla On-line Rezervasyon sistemlerinde; (25-39) oda kapasiteli kurumlarda en az 15 odanın, (40-79) oda kapasiteli kurumlarda en az 30 odanın, 80 oda ve üstü kapasiteli kurumlarda ise toplam oda sayısının en az % 60'ının 14.07.2023 tarihinden itibaren on-line rezervasyona kapatılarak rezervasyon işlemlerinin kurum idarecilerinin kontrolünde "öncelikle öğretmenlerimiz ile diğer Bakanlığımız mensuplarına" hizmet verecek şekilde sürdürülmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verildi.
İşte o talimat;
Ahmet KANDEMİR