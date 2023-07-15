Öğretmenevlerinde öğretmenlere öncelik verilecek

Söz konusu talimatta; "... öğretmenlerimiz ile diğer Bakanlığımız mensuplarının konaklama taleplerine daha hızlı cevap verilebilmesi, şeffaflığının sağlanması ve rezervasyon işlemlerinde öncelikli olarak hizmet verilebilmesi amacıyla On-line Rezervasyon sistemlerinde; (25-39) oda kapasiteli kurumlarda en az 15 odanın, (40-79) oda kapasiteli kurumlarda en az 30 odanın, 80 oda ve üstü kapasiteli kurumlarda ise toplam oda sayısının en az % 60'ının 14.07.2023 tarihinden itibaren on-line rezervasyona kapatılarak rezervasyon işlemlerinin kurum idarecilerinin kontrolünde "öncelikle öğretmenlerimiz ile diğer Bakanlığımız mensuplarına" hizmet verecek şekilde sürdürülmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verildi.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR