Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı. Söz konusu atama kararı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. Maddeleri gereğince yapıldı.

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