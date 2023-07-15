Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 03:44, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 03:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı. Söz konusu atama kararı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. Maddeleri gereğince yapıldı.