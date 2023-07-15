Ek bütçe kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kabul edildi. 4 maddelik 'Ek Bütçe' teklifine göre; bütçeye 1 trilyon 119.5 milyar TL eklenmesi öngörüldü. Ek Bütçe Teklifi ile; Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi harcamaların karşılanması amaçlandı.

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Teklife göre; ek bütçeden yapılacak en yüksek ödenek 482 milyar 829 milyon TL ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ayrıldı. AFAD'dan sonra en yüksek ödenek ise 279 milyar 750 milyon 936 bin TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.

Yasama faaliyetlerine ara veren Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.