100 ismi korumak için algı operasyonu

Türkiye, NATO belgesine FETÖ'yü sokunca firari hainler panikledi. İçeriden umudu kesen FETÖ, dışarıdaki hainleri kurtarma derdine düştü. Pensilvanya merkezli terör yapılanması, örgütün ana omurgasını oluşturan ve ülke dışına kaçan 100 ismi korumak için yeni taktik geliştirdi. Son İsveç-Finlandiya-NATO üyelik süreçleri ve imzalanan güvenlik anlaşmaları örgütün bu kararı almasında etkili oldu.

Yurt dışı teröristleri kamufle etmek maksadıyla yeni planlar yapan terör örgütü, Afrika, Avrupa, ABD, Asya dahil tüm ülkelerdeki militan listeleri ile geçmiş, gelecek görevleri güncellendi. Bu kapsamda maaş, yardım konsepti de yenilendi.

YILMAZ BİLGEN'