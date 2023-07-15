Şimşek ve Erkan Hindistan'a gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Bakan Mehmet Şimşek katılacak.
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 00:59, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 09:01
Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek
Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak. Bakan Şimşek 19 Eylül'de Türk Amerikan İş Konseyi'nin New York'ta düzenleyeceği 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katılacak.
Toplantıya ABD'nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türk şirketlerinin CEO'larının katılması bekleniyor.