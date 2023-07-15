Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme kabul edildi. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri de aylıklarını yüzde 25 zamlı alacak. İlk ödeme bugün itibarıyla 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları bu sabah itibarıyla yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı. Kamu personeline 8 bin 77 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak.

8.077 TL SEYYANEN ZAM

Memur maaşlarına ocak-haziran döneminde aldıkları maaşa yüzde 17.55 zam yapılacak ve bu tutara 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. En düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya çıkacak. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemelerin hesabına dahil edilmeyecek.

EYT'Lİ DE YARARLANACAK

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak. Memur emekli aylıkları için enflasyona göre yüzde 17.55 belirlenen zam oranı yasayla yüzde 25'e tamamlanacak.

En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 25'lik artış sonrası 9 bin 877 lira olarak uygulanacak. Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan seyyanen zam memur emeklilerinin aylık, ikramiyelerine yansımayacak. Ayın başında aylıklarını alan memur emeklilerine yüzde 25 zamdan oluşan fark da önümüzdeki günlerde yatacak.



Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Kök aylığı 7.000 lira olanın aylığı 8.750 lira olacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında olanlar yıl sonuna kadar 7.500 lira alacak.



KIDEM TAZMİNATI TAVANI 23.490 TL

Memur zammıyla beraber kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 lira oldu. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte hasta, yaşlı, engelli, yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödeme kalemleri de yükseliyor. Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 lira, yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1.875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1.874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen destekler de 2 bin 421 lira ile 4 bin 358 lira arasında değişecek.

HİZMETLİNİN MAAŞI 20.376 TL

Üniversite mezunu (4/1) şube müdürünün 20 bin 724 lira olan maaşı 32 bin 451 liraya, üniversite mezunu memurun (9/1) 12 bin 632 lira olan maaşı 22 bin 938 liraya çıktı. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmış bulunuyor. Kamuda çalışan hizmetlinin (15/1) maaşı 10 bin 464 liradan 20 bin 376 liraya, teknisyenin (9/1) maaşı 10 bin 142 lira artışla 11 bin 773 liradan 21 bin 915 liraya çıktı. Genel müdür maaşı 45 bin 548 liradan 61 bin 618 liraya, daire başkanlarının da 33 bin 511 liradan 47 bin 468 liraya çıktı.

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

Memurların ardından SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri zamlı aylıklarını alacak. Bu kapsamdaki emekliler için daha önce yüzde 19.77 olan zam oranı da yüzde 25 uygulanacak. SSK'lılar emekli aylığını her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular da 25-28'inde alıyor. Memur emeklileri temmuz aylığını 1-5 Temmuz arasında aldı. Burada oluşan fark da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı tarihte hesaba yatacak. Yeni zamla birlikte SSK kök aylığı 6 bin 93 lira olan en düşük SSK (2008 öncesi) emeklisinin aylığı 7 bin 616 lira olacak. SGK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

HAZAL ATEŞ