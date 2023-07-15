Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi'ne yaklaşık 295 bin esnaf katıldı

Dijitalleşen iş hayatında esnafın görünürlüğünü artırmak için hayata geçirilen "Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi"ne 295 bine yakın esnaf katıldı.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ile İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası iş birliğinde ve HalkBank ana sponsorluğunda hayata geçirilen "Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi" tamamlandı.

Geçen yıl eylül ayında başlatılan proje kapsamında verilen "Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi" eğitimlerine yaklaşık 295 bine yakın esnaf katıldı.

Esnafa sosyal medyada içerik üretme, reklama çıkma, dijital platformlarda ticaret yapma konularında eğitimlerin verildiği proje kapsamında, geleneksel yöntemle ticaret yapan esnafa da dijital platformlar hakkında bilgi verildi.

Yüz yüze ilk eğitimin İSTESOB'da verildiği projenin sosyal medya platformlarında ve açık hava reklam alanlarında tanıtımı da gerçekleştirildi.

- Çok sayıda esnaf odası katıldı

Proje boyunca çeşitli odalar ve belediyeler ile iş birliği yapıldı. 77 saat online eğitim verilirken, çok sayıda yüz yüze organizasyon da düzenlendi. Online platformda verilen eğitim içerikleri YouTube kanalı üzerinden erişilebilir oldu.

Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi'ne servisçi, berber, kuaför, terzi, oto galerici, fırıncı, otobüsçü, taksici ve kantinci esnaf odalarının aralarında bulunduğu çok sayıda odadan esnaf katıldı.