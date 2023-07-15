Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

Bakan Uraloğlu'nun mesajı:

Tarihimizin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ hainleri vatanımızı işgal etmeye, milletimizi yok etmeye, Cumhuriyet'imizi yıkmaya kastettiler. 40 yıllık karanlık bir planla devletimizin her noktasına sızarak milli irademizi ortadan kaldırmaya çalıştılar.

Ama o gece Kurtuluş Savaşı ruhuyla diriliş öyküsü yazan milletimizin tüm bu hesapları bozacaklarını hesap edemediler.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde yayınlanan çağrısıyla; milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere meydanlara indi.



Adeta ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini başlattı ve tarihimizin gurur dolu sayfalarına adeta bir destan yazarak yenisini ekledi.



Dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla milli birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunları bozdu.



15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi.



Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki "Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır."



Bu duygularla milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bütün kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.