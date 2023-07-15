Üniversite harçları geri getirildi

Üniversite harçlarıyla ilgili yapılan yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üniversite eğitimine başlayacak olan birinci öğretim öğrencileri artık eskiden olduğu gibi üniversite harçları ödemek zorunda kalacaklar.

Harçlarını ödemeyen öğrenciler ise eğitim-öğretim dönemine katılamayacak.