Üniversite harçları geri getirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre üniversite harçları geri getiriliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 11:02, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 11:07
Üniversite harçlarıyla ilgili yapılan yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, üniversite eğitimine başlayacak olan birinci öğretim öğrencileri artık eskiden olduğu gibi üniversite harçları ödemek zorunda kalacaklar.
Harçlarını ödemeyen öğrenciler ise eğitim-öğretim dönemine katılamayacak.