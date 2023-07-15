ASELSAN düşman füzesini kör edecek

Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı
Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı
ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir
ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir
Türkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalı
Türkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalı
Bakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi
Bakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi
Çaya bir ayda ikinci zam
Çaya bir ayda ikinci zam
Sahte alıcılarla fiyat yükselten oto satıcısına 300 bin TL ceza
Sahte alıcılarla fiyat yükselten oto satıcısına 300 bin TL ceza
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?
Cevdet Yılmaz: Temel hedefimiz, enflasyonu tek haneye düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel hedefimiz, enflasyonu tek haneye düşürmek
Kardeşlerin miras kavgası: Biri kadastro görevlisi 4 ölü
Kardeşlerin miras kavgası: Biri kadastro görevlisi 4 ölü
Sıcaklık artışını adım adım takip eden Kandilli'den 22 Temmuz uyarısı
Sıcaklık artışını adım adım takip eden Kandilli'den 22 Temmuz uyarısı
Sağlık çalışanlarına ikramiye verilmesi Toplu Sözleşmenin gündeminde
Sağlık çalışanlarına ikramiye verilmesi Toplu Sözleşmenin gündeminde
Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubu var
Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubu var
Erdoğan: Putin'i Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var
Erdoğan: Putin'i Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
YÖK Başkanı'ndan 'akademik zam' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'akademik zam' açıklaması
Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

ASELSAN, MANPAD ve diğer ısı güdümlü füzelere karşı her yönden tam koruma sağlayan, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu "Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi"ni Türkiye'ye kazandırdı- İlk kez IDEF 2023 fuarında sergilenecek YILDIRIM-100 sistemi, yaklaşan bir güdümlü füzeye yüksek güçlü lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını köreltiyor ve füzenin yönünü değiştiriyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 11:15, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 11:22
Yazdır
ASELSAN düşman füzesini kör edecek

- ASELSAN, omuzdan atılan (MANPAD) füzelerin arayıcı başlıklarını lazerle kör ederek etkisiz hale getirecek.

ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.

Şirketin, bir süredir Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) ilk kez IDEF 2023'te sergilenecek.

Omuzdan atılan füzelerin arayıcı başlıklarına lazerle müdahale edecek sistem ve devamında geliştirilecek çözümler helikopterler başta olmak üzere hava araçlarının güvenliğini artıracak.

Elektro-optik, lazer ve aviyonik sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi alanında uzun yıllardır çalışan ASELSAN, MANPAD ve diğer ısı güdümlü füzelere karşı her yönden tam koruma sağlayan, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'ni Türkiye'ye kazandırdı.

Terör örgütlerinin dünya üzerindeki çatışma bölgelerinden omuzdan atılan füze sistemlerini ele geçirmeye başlaması platformların güvenliği için tehdit seviyesini yükseltti. Ayrıca teknoloji geliştikçe MANPAD'lar, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan ısı fişeklerine (flare) karşı daha dirençli hale geldi.

YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbale sahip olan YILDIRIM-100 tareti, yaklaşan bir güdümlü füzeye yüksek güçlü lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını köreltiyor ve füzenin yönünü değiştiriyor.

YILDIRIM-100 çift taret konfigürasyonuna sahip ve her taret barındırdığı Hassas Takip Birimi ve yüksek güçte lazer üretebilen Lazer Birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem ayrıca DIRCM sistemini yöneten ve füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir Kontrol Birimi'ni de içeriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber