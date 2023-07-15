Dünya mirası Nemrut'a Güney Kore'den 136 kafile gelecek

- "Güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı, Uzak Doğulu turistleri de ağırlıyor.

Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli eseri Nemrut Dağı, başta Güney Kore, Japonya ve Çin olmak üzere dünya genelinden turistleri konuk ediyor.

Bölgeye gelen misafirler, Nemrut Dağı'na ulaşmak için dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüşle 2150 rakımlı dağın zirvesine ulaşıyor.

Ziyaretçiler, milattan önce 163 ila milattan sonra 72 yıllarında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykeller eşliğinde güneşin doğuşu ve batışını izleme fırsatı da buluyor.

Rehberler eşliğinde Nemrut Dağı'na çıkarak buradaki tarihi yapıları inceleyen turistler, bölgede fotoğraf ve video çekiyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, AA muhabirine, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırladığını söyledi.

Nemrut Dağı'nın önemli tarihi yerlerden olduğunu anlatan Gelse, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da depremden hemen sonra turizm acenteleri ve otellerimizle toplantılarımızı yaptık ve bir hasar tespiti yapıldı. Sonrasında hızlı şekilde otel işletmeleri ve turizm acentelerimizin faaliyetlerine başlayabilmeleri için maddi ve manevi destekleri sunduk. 2 Nisan'da turizm sezonunu açtık. Güney Kore'den 2023 yılı için 136 kafileyle bağlantı yapıldı. Kanada, İtalya ve Almanya'dan gelen turistlerimiz var. Aynı zamanda yerli ziyaretçilerimizin de Adıyaman'ın güzelliklerine ilişkin ilgileri devam ediyor."

Kentteki müze ve ören yerlerini geçen yıl yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Gelse, "Adıyaman an itibarıyla depremin sıkıntılı dönemini atlatmış gerek konaklama tesisleri itibarıyla gerekse müze ve ören yerleriyle herhangi bir sıkıntının olmadığı bir yer. Herkesi Adıyaman'a davet ediyoruz." dedi.

Gelse, Nemrut Dağı'nın doğu, batı, kuzey ve güneyinde izleme terasları bulunduğunu ifade etti.

Bölgede ziyaretçilerin konaklayacağı alanların da bulunduğunu aktaran Gelse, "Ziyaretçilerimiz Nemrut Dağı Ören Yeri'ni ziyaret edebilirler. Gün doğumu ve gün batımı eşsiz bir manzara sunuyor." diye konuştu.

- "Gün batımı en güzel buradan izleniyor diye geldim"

Güney Koreli Kim Ki Taek, Nemrut Dağı'nın tarihinin önemli olduğunu belirtti.

Bölgeyi internetten görüp geldiklerini dile getiren Taek, "Arkadaşlarımız buraya geldiklerinde hepsi beğendi. Ben de internetten ve televizyondan görmüştüm. İlk defa geldim ve çok beğendim." dedi.

Aynı ülkenin vatandaşı Eom Gyusık ise Türkiye hakkında internetten sürekli araştırmalar yaptığını kaydetti.

Nemrut Dağı'nı çok beğendiğini vurgulayan Gyusık, "Daha önce Türkiye'nin güzelliklerine bakmıştım. Nemrut Dağı'nı da oradan gördüm. Gün batımı en güzel buradan izleniyor diye geldim, çok beğendim. Arkadaşlarıma burayı söyleyeceğim ve buraya tekrar beraber geleceğiz." ifadelerini kullandı.