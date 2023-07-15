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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı

Yerlikaya ve beraberindekiler şehitlerin kabrine karanfil bıraktı, dua etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 12:10, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 12:11
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililerin de yer aldığı anmaya 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 15 Temmuz'da şehit olan sivil vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Yerlikaya, şehit aileleri ile sohbet etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Yerlikaya ve beraberindekiler, Polis Şehitliği'ne geçti.

Alanda, şehitler için dualar edildi. Şehit yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.

- Şehit annesi Işık: "Oğlum cennet kokuyordu"

15 Temmuz'un yıl dönümünde şehit aileleri de evlatlarının kabrini ziyaret ederek dua etti.

Şehit polis Beytullah Melih Işık'ın kabrini ziyaret eden annesi Zekiye Işık, oğlunu son gördüğü anları, "Giderken alnından öptüm, 'Oğlum ne güzel kokuyorsun, cennet kokuyorsun' dedim. Arkasına bakmadan gitti, yavruma sarılamadım." sözleriyle anlattı.

Her 15 Temmuz'da büyük bir gurur yaşadığını dile getiren Işık, "Vatanım için, bayrağım için canım feda olsun ama evlat acısı bir başka." diye konuştu.

Darbe girişiminin ardından her zaman şehitliğe gelerek dua ettiğini belirten 77 yaşındaki Yusuf Gülmez, şehit oğlunun mezarının başından ayrılmadı. 15 Temmuz gecesinin kendileri için zor geçtiğini ancak şehitlerin gurur kaynağı olduğunu söyleyen Gülmez, "Bu mesleğe çok severek başlamıştı. Çok severdi milletini, devletini." ifadelerini kullandı.

- Şehidin son sözü "vatan sağ olsun" oldu

Şehit polis Hamza Irmak'ın babası Bekir Irmak, "Bu duygu anlatılmaz, bir şehit ailesi olmak anlatılamaz." dedi. "Bir evladın babasına verebileceği en büyük mertebeyi verip gitti." ifadelerini kullanan Irmak, yaşadığı acının ilk günkü gibi taze olduğunu aktardı.

"Buraya böyle geldiğimiz zaman sanki evladımızın evine gelmiş gibi oluyoruz. Çünkü şehitler ölmez." diyen Irmak, 15 Temmuz'da oğlunun son sözünün "Vatan sağ olsun." olduğunu anlattı.

Şehit polislerin mesai arkadaşları da başsağlığı diledikleri şehit anne-babalarının elini öptü.

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