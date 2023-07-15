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'Önceliğimiz böyle bir ihanetle karşı karşıya kalmamak adına tedbirlerimizi almak'

"Bakanlık olarak birinci ödevimiz, bir daha bu tür bir ihanetle karşı karşıya kalmamak adına tedbirlerimizi almak. İkinci ödevimiz ise Allah göstermesin olur da böyle bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kalırsak, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, toplumsal dayanışmaya sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 12:52, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 13:09
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'Önceliğimiz böyle bir ihanetle karşı karşıya kalmamak adına tedbirlerimizi almak'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık olarak birinci ödevlerinin bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanetle karşı karşıya kalmamak adına tedbirleri almak olduğunu belirterek, "İkinci ödevimiz ise bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, toplumsal dayanışmaya sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek." dedi.

Tekin, MEB Şura Salonu'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eserlerinden oluşan, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temalı serginin açılışına katıldı.

Burada konuşan Tekin, 15 Temmuz'un her açıdan özel bir gün, topyekun mücadele eden bir milletin milli direnişinin yıl dönümü olduğunu belirtti. Tekin, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin bağımsızlığına, milli birliğine, temel referans değerlerine saldıran, küresel sermayenin Türkiye'deki ajanları olan yapılar, hepinizin bildiği gibi örgütlenmelerine bugün Bakanlığını temsil ettiğimiz Milli Eğitim üzerinden başladılar. Uzun bir ihanet planının sonunda da 15 Temmuz günü böyle bir hain kalkışmaya teşebbüs ettiler. Bizim Bakanlık olarak bu süreçle ilgili iki temel hedefimiz var. Bakanlık olarak, birinci ödevimiz, bir daha bu tür bir ihanetle karşı karşıya kalmamak adına tedbirlerimizi almak. İkinci ödevimiz ise Allah göstermesin olur da böyle bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kalırsak, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, toplumsal dayanışmaya sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek."

Tekin, açılışını yaptıkları "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temalı serginin, özel çocukların 15 Temmuz süreciyle ilgili duygularını ve düşüncelerini yansıtan, gelecek kuşaklara övünçle bırakılacak bir sergi olduğunu söyledi.

"Allah bizlere tekrar böyle bir felaket yaşatmasın." diyen Tekin, ülkenin, coğrafyanın bütünlüğü, birliği, milli egemenliğin devamı için mücadele eden, canlarını ortaya koyan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuşmasının ardından kurdele keserek açılışını yaptığı sergiyi gezdi. Eserler hakkında bilgi alan Tekin, sergi boyunca Halise Arslan Özel Eğitim İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Serra Karaltı'nın elini bırakmadı. Özel eğitim öğrencileriyle yakından ilgilenen Tekin, onlarla sohbet ederek istek ve taleplerini de dinledi.

Programın sonunda 9 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Miray Ecrin Okay, 15 Temmuz için özel hazırlanan tabloyu Tekin'e hediye etti.

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