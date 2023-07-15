AFAD, hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen hasta, yaşlı ve engellilerin başvurularını evlerinde alıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 13:45, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 14:06
AFAD'dan yapılan açıklamada, afet bölgesinde hak sahipliği sürecinin devam ettiği belirtildi.
Başvuru ofisleri ve e-Devlet'ten başvuru yapamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, tüm talep ve ihtiyaçların yerinde alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.