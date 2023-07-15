Sakarya'da pikabın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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