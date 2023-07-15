Darbenin 7'nci yılında dev Türk bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

5 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Fetullahçı terör örgütünün darbe girişiminin 7'nci yılında 15 Temmuz Derneği ile İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı.

Köprü girişinde bulunan şehitler anıtında buluşan 15 Temmuz Derneği Başkanı, İsmail Hakkı Turunç, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ve katılım gösteren vatandaşlar, köprünün bayrağın asılacağı noktaya kadar yürüdü. Köprüye 15 Temmuz flaması ve 3 Türk bayrağı asıldı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Turunç, 15 Temmuz 2016'da köprüye Türk bayrağı asıldığını, darbe girişiminin 7'nci yılında hayatlarını feda eden şehitlerin anısına yine bayrak asılacağını söyledi.

Gazilerin de unutulmayacağını dile getiren Turunç, "Burada asacağımız bayrak, bu topraklarda binlerce yıl olduğu gibi göklerde dalgalanacak. Çünkü o bayrak bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü. Şehitlerimiz de o mana ve ruhu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz, bayrak asla inmeyecek, vatan bölünmeyecek ve bu millet asla esir olmayacak. Binlerce yıl özgürlüğünü ve bağımsızlığını sürdürerek dünya milletlerine de örnek bir millet olarak yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.

Turunç'un açıklamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasına kadar yürüyen gruptakiler 10 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayrağını birlikte asarak sarkıttı.

Türk bayrağının iki tarafına "Vatan, millet aşkına" ve "Yedi yıl önce bu gün burada 34 can vatan uğruna şehit oldu, rahmet ve minnetle" yazılı iki afiş asıldı.