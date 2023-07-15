Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardı. Dinamo Zagreb'in transfere sıcak baktığı kaydedilirken her iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 15:59, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 16:01
Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı-lacivertlilerin Hırvat kaleciyle her konuda anlaştığı belirtilirken, Dinamo Zagreb ekibinin teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Dİnamo Zagreb ile anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.