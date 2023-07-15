İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

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