En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur zamları Resmi Gazete'de

Meclis'ten geçen emekli ve memur zamları ile vergi artışları, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Emekli aylıklarına ise yüzde 25 zam yapıldı. Ancak bu zam kök aylıklara gelecek.

Kararla, Kahramanmaraş depremleri sonrası finansman ihtiyacını karşılamak için araç sahiplerinden bu yıl bir kez daha MTV alınacak.

Covid-19 salgını döneminde 321 bin kişiye kesilen ve tahsil edilen idari para cezaları da geri ödenecek.

Konut kiralarında artışı yüzde 25'le sınırlayan düzenleme de bir yıl daha devam edecek.