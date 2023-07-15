İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz
İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 19:57, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 19:59
İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarınki DGS'ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.