İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarınki DGS'ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.

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