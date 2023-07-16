TBMM kararları Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 07:25, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 07:20
TBMM kararlarına göre, Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.
Söz konusu kararlar, Genel Kurulun 14 Temmuz'da yapılan 16'ncı birleşiminde alındı.