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ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. 6 liralık artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 07:36, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 07:38
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ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

OTOGAZ FİYATINDA ÖTV ZAMMI

Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı.

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü.

ÖTV kararının yayımlandığı Resmi Gazete için tıklayınız...

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