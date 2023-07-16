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Thodex Fatih'e mahkemeden ilk hapis cezası

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, şirketine ilişkin Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Vergi Usul Kanunu'nun 'kaçakçılık' suçundan 7 ay 15 gün hapsine karar veren mahkeme Özer'in cezasında ilginç gerekçelerle indirime gitti. Özer hakkında verilen ilk hapis kararında sosyal ilişkileri, suçtan sonraki davranışları indirime konu başlıklar oldu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 08:05, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 08:00
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Thodex Fatih'e mahkemeden ilk hapis cezası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Vergi Denetim Kurulu tarafından Faruk Fatih Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e tebligat çıkarılarak işletmesine ilişkin belgeleri ibraz etmesi istendi. Ancak tebligata rağmen istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmediği ortaya çıktı.

Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"O TARİHTE BEN DEĞİL KAYYIM VARDI" SAVUNMASI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Faruk Fatih Özer davanın karar duruşmasında, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyım atanmıştı. Bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim, şirket benim yönetimimde değildi" savunması yaptı.

Cumhuriyet Savcısı, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan Özer'in 5 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme ise kararını verdi.

BİR GARİP İNDİRİMLE 7 AYLIK CEZA

Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan önce 1 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, sosyal ilişkileri, suçtan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi gerekçelerle cezasında indirime gitti.

7 ay 15 gün hapsine karar vererek cezayı erteledi. Böylelikle bir mahkemeden Özer hakkında ilk hapis kararı çıkmış oldu.

Özer'in "örgüt kurma ve yönetme" , "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 464 yıla kadar hapsinin istendiği Thodex davası ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

ARZU KAYA

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