Thodex Fatih'e mahkemeden ilk hapis cezası
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, şirketine ilişkin Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Vergi Usul Kanunu'nun 'kaçakçılık' suçundan 7 ay 15 gün hapsine karar veren mahkeme Özer'in cezasında ilginç gerekçelerle indirime gitti. Özer hakkında verilen ilk hapis kararında sosyal ilişkileri, suçtan sonraki davranışları indirime konu başlıklar oldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Vergi
Denetim Kurulu tarafından Faruk Fatih Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına
ait hesapların incelenmesi yapıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e tebligat çıkarılarak
işletmesine ilişkin belgeleri ibraz etmesi istendi. Ancak tebligata rağmen istenilen
belgeleri yasal süre içinde ibraz etmediği ortaya çıktı.
Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"O TARİHTE BEN DEĞİL KAYYIM VARDI" SAVUNMASI
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Faruk Fatih
Özer davanın karar duruşmasında, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim,
kayyım atanmıştı. Bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim, şirket benim
yönetimimde değildi" savunması yaptı.
Cumhuriyet Savcısı, Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan Özer'in 5 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme ise kararını verdi.
BİR GARİP İNDİRİMLE 7 AYLIK CEZA
Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan önce 1 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, sosyal ilişkileri, suçtan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi gerekçelerle cezasında indirime gitti.
7 ay 15 gün hapsine karar vererek cezayı erteledi. Böylelikle bir mahkemeden
Özer hakkında ilk hapis kararı çıkmış oldu.
Özer'in "örgüt kurma ve yönetme" , "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 464 yıla kadar hapsinin istendiği Thodex davası ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.
ARZU KAYA