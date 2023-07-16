Bir telefona 5 aksesuar alıyoruz

Türkiye mobil aksesuar pazarı akıllı telefonlarla büyüyor. Aksesuar pazarı dünyada yaşanan ekonomi durgunluğa rağmen 2023 yılında ilk 6 ayda önceki yıla göre yüzde 35 büyüyerek 20 milyar liraya ulaştı.

Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum Türkiye'de aksesuar satışlarının yıllık 40 milyon adede ulaştığını belirterek; "Türkiye'de tüketiciler telefon başına 5 adet aksesuar alıyor. Bu aksesuarlar kablo, adaptör, kılıf, kırılmaz cam ve kulaklık oluyor. Seçenekler çoğaldıkça tercih edilen ürün sayısı artıyor. Tüketiciler fiyatları 100 bin TL'ye ulaşan akıllı telefonları için koruma özelliği yüksek kılıf ve ekran koruyucuları tercih ediyor. Akıllı telefon fiyatları yükseldikçe bu alandaki ürünler de gelişiyor ve satışları artıyor." dedi.

ÖMER TEMÜR