İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı
Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı
ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir
ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir
Türkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalı
Türkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalı
Bakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi
Bakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi
Ana sayfaHaberler Terör

15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiili olarak katılanlara ilişkin davalarda 5 bine yakın mahkumiyet kararının çıktığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 09:00, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 09:05
Yazdır
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Bakan, fiili olarak darbe girişimine katılan, silah çeken, bomba atanlara ilişkin 289 fiili darbe davası açıldığını, bunun 176'sının Yargıtay tarafından onaylandığı, kalanında sürecinin devam ettiği söyledi.

Tunç, fiili darbe davalarında 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet ve 1891 kişiye de çeşitli hapis cezaları verildiğini ifade etti.

Toplam mahkumiyet kararının 4 bin 891 olduğunu aktaran Tunç, diğer soruşturmalarla ilgili sürecin devam ettiğini aktardı.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu ana kadar (darbe girişimi sonrası) 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 67 bin 893 soruşturma devam ediyor. 26 bin 667 ilk derece mahkemesinde devam eden ceza soruşturmaları ve kovuşturmaları var. Şu anda cezaevlerimizde darbe kalkışmasında bulunan ve bunlarla irtibatlı iltisaklı olan, hükümlü ve tutuklu sayısı da 15 bin 539. Bunların yargılanması, bağımsız ve tarafsız yargımız tarafından kuyumcu titizliği hassasiyetiyle devam ediyor. Hak ettiğine cezayı bağımsız yargımız verecektir, milletimizin bundan hiçbir zaman şüphesi olmasın."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber