15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Bakan, fiili olarak darbe girişimine katılan, silah çeken, bomba atanlara ilişkin 289 fiili darbe davası açıldığını, bunun 176'sının Yargıtay tarafından onaylandığı, kalanında sürecinin devam ettiği söyledi.

Tunç, fiili darbe davalarında 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet ve 1891 kişiye de çeşitli hapis cezaları verildiğini ifade etti.

Toplam mahkumiyet kararının 4 bin 891 olduğunu aktaran Tunç, diğer soruşturmalarla ilgili sürecin devam ettiğini aktardı.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu ana kadar (darbe girişimi sonrası) 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 67 bin 893 soruşturma devam ediyor. 26 bin 667 ilk derece mahkemesinde devam eden ceza soruşturmaları ve kovuşturmaları var. Şu anda cezaevlerimizde darbe kalkışmasında bulunan ve bunlarla irtibatlı iltisaklı olan, hükümlü ve tutuklu sayısı da 15 bin 539. Bunların yargılanması, bağımsız ve tarafsız yargımız tarafından kuyumcu titizliği hassasiyetiyle devam ediyor. Hak ettiğine cezayı bağımsız yargımız verecektir, milletimizin bundan hiçbir zaman şüphesi olmasın."