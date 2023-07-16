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İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ilk altı aylık döneminden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 milyon 4 bin 721 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 11:24, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 11:24
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İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

Haziran ayında online mecralarda 298 bin 4 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüş görülen ilanların yüzde 61'i yani 180 bin 748 adedi satıldı.

Ocak-Haziran 2023 dönemine bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde yüzde 9'luk artış gerçekleşti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde satılan araç sayısı 919 bin 814 iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 4 bin 721'e ulaştı.

2. el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 104 bin 40 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, 2023 haziran ayı 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 6 arttığı gözlendi. İlk 6 ay toplamına bakıldığında, 2. el araç pazarında araç fiyatları ortalama yüzde 43 yükseldi.

- İkinci el elektrikli otomobil satışları 1.077 oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda Haziran 2023'te en yüksek payı 104 bin 111 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 66 bin 504 satışla benzinli ve 4 bin 785 adetle hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin satış adedi 4 bin 271, ikinci el elektrikli otomobil satışları da 1.077 oldu. Haziran 2022'de 329 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 37'si C Segmenti araçlardan oluştu. Geçen senenin aynı dönem ile karşılaştırıldığında, haziran ayında A segment araç satışlarının toplam binek araç içindeki payının yüzde 33, SUV segment araçlarının payının yüzde 25, spor segment araçlarının payının yüzde 123 arttığı gözlendi.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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