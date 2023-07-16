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Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anakara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergahta trafiğin 6 gün boyunca 'her iki yönde' kontrollü olarak verileceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 11:43, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 12:52
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Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Yola çıkacaklara ilişkin güzergah bilgilendirmesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığını kaydetti. Karayollarının trafik güvenliği ve konforu açısında ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı göze alınıp, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada çalışmaların şu istikamette gerçekleştirildiği kaydedildi.

"Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 Km: 12+270 - Km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır."

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere riayet etmeleri gerektiğini kaydederek, yolun trafiğe tamamıyla açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17:00 olduğunu bildirdi.

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