54 yılda 3 kıtada 70 ülkede araç kullandı, hiç kaza yapmadı

Meslek hayatı boyunca 70 ülkede direksiyon çeviren ve örnek şoför olarak kabul edilen Ramazan Kulle'yi (89) Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Başkan Çetin, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çeken eşi Aysel Kulle'ye (83) geçmiş olsun dileğinde bulundu. Aileye her türlü desteği vereceklerini belirten Çetin, "Ramazan amca ve eşi Aysel teyzeye sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimiz. Arkadaşlarımız bizden sonra ziyaret edecek ve ihtiyaçlarını tespit edecekler. Sonrasında da en kısa sürede gereken yapılacaktır" dedi.

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ramazan Kulle, "Eşim yürümekte sıkıntı çekiyor. Akülü araca ihtiyacımız var. Bu konuda yardımcı olursanız mutlu oluruz. Buraya kadar gelerek bizi mutlu ettiniz. Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Ramazan Kulle, şoförlük yaptığı 54 yıl boyunca 3 kıtada 70 ülkede tır kullandığını, hiç kaza yapmadığını ve ceza kaydı bulunmadığını anlatarak, araç kullananlara kurallara uymaları çağrısında bulundu. Aysel-Ramazan Kulle çifti, Çetin'i dualarla uğurladı.