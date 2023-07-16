İstanbul'da mide küçültme ameliyatında ölüme soruşturma

İstanbul Kağıthane'de bir restoranda kasiyer olarak çalışan Rojin Elveren (19) mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

103 kilo olan ve başta ameliyata sıcak bakmayan ailesini ikna eden Rojin Elveren, iddiaya göre önce Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bulunan bir kliniğe gitti.

Burada görüştüğü doktora 5 bin lira kapora veren genç kız, Bağcılar'da bir hastaneye yönlendirildi.

Mide küçültme ameliyatı için hastane yetkilileriyle görüşüp 38 bin lira karşılığında anlaşan Rojin Elveren, 12 Temmuz Çarşamba günü girdiği ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

Hastane odasında kızlarının ameliyattan çıkmasını beklerken ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğulurken genç kızın cenazesi ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mide küçültme ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Rojin Elveren, 13 Temmuz Perşembe günü kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.

Rojin Elveren'in cenazesine katılan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.