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Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam

Rize'de ekmeğe bu yıl ikinci zam geldi. Ocak ayında 5 liradan 6 liraya çıkan ekmeğe 2,5 lira daha zam geldi. Yarından itibaren Rize'de 250 gram ekmek 8,5 liradan satılacak. 7 liradan satılan susamlı simide de 3 lira zam geldi. 130 gram susamlı simit 10 lira oldu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 14:45, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 14:47
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Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayından itibaren 200 gram ve 210 gram aralığındaki ekmek fiyatının 7 ile 7,5 lira arasında olacağını açıklamasının ardından, zamlar şehir şehir uygulamaya konuluyor.

7 AYDA İKİNCİ ZAM

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre; Rize'de bu yılın ilk 7 ayında ekmeğe ikinci zam geldi. 2022 yılının Haziran ayında 210 gram ekmek 3 liradan 5 liraya çıkmıştı. Ocak 2023'te 240 gram ekmek 5 liradan 6 liraya çıktı.

Rize Fırıncılar, Kadayıfçılar, Pastacılar ve Simitçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni zam talebi görüşüldü, karara bağlandı. 7 ay sonra ekmeğe bir zam daha yapıldı. 17 Temmuz'dan itibaren kentte 250 gram ekmek, 8,5 liradan satılacak.

SİMİDE DE ZAM GELİYOR

50 gramı 2,5 liradan satılan susamsız simidin fiyatı 3,5 liraya yükselmişti. 7 liradan satılan 130 gramlık susamlı simidin 10 liradan satışa sunulması kararlaştırıldı.

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