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Çöl sıcaklarıyla baş edemedi, aracına ev tipi klima taktırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan İsmail Tosun, çöl sıcaklarıyla baş edemeyince 1992 Serçe model otomobiline ev tipi klima taktırdı. Özellikle kırmızı ışıkta durduğunda soru yağmuruna tutulduğunu belirten Tosun, lüks arabasıyla takasa girmek isteyenlere de klasik araba sevdiği için olumlu bakmadığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 14:51, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 14:51
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Çöl sıcaklarıyla baş edemedi, aracına ev tipi klima taktırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde son günlerde yaşanan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da bunaltan sıcaklara karşı farklı çözümler üretiyor. Çandır Mahallesi'nde yaşayan İsmail Tosun, 1992 Serçe model aracında klima bulunmadığı için sıcaklara karşı ev tipi klima taktırdı. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı bugünlerde aracına taktırdığı klimayı görenlerin maliyetini ve nasıl taktırdığını sorduğunu anlatan Tosun, "Lüks araba sahipleri takasa girmek istiyor ama kabul etmiyorum" dedi.

"20 bin liraya klimalı araba alıp değiştirme şansımız sıfır"

Otomobiline taktırdığı klimanın aracının durduğu anlarda bile çalıştığını ve bu yüzden yakıt masrafının olmadığını belirten İsmail Tosun, "Günümüz şartlarında araba fiyatları yüksek olduğu için ve buna da bütçemiz yetmediği için biz de böyle bir çözüm bulduk. Karavan tipi klima bulalım dedik. 20 bin liraya klimalı araba alıp değiştirme şansımız sıfır. Antalya'da maalesef 45 dereceleri görüyoruz. Özellikle kırmızı ışıklarda durduğumuzda görenler, 'Nasıl taktırdın klimayı, kaç paraya mal oldu, memnun musun?' diye sorular soruyor. Diğer yandan kimisi içine bakıyor, klimayı kontrol ediyor. Lüks arabasıyla takasa girmek isteyenler oluyor. Ben de klasik arabayı sevdiğimi söyleyip kabul etmiyorum. Çok memnunum, şu an araç bana çok tasarruf sağlıyor. Klima, aküyle çalıştığı için araç durmuş vaziyetteyken çalışmasına devam ediyor. Bu sayede gaz ve benzinle çalışmıyor. Akü yoluyla enerjisini verip yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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