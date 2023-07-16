Daşdemir zamları depreme bağladı

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zammın ardından "Akaryakıta gelen ÖTV zammı 15 Temmuz gecesi açıklanmasa iyiydi" ifadesini kullanan Daşdemir, gelen tepkilerin üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Arkadaşlar tepkinizi anlıyorum. Ama unutmayın ki daha 6 ay önce yüz yılın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadık. 100 milyar doları aşkın bir maliyeti var. Anlayacağınız, daha çok çalışıp daha az tüketeceğiz. Bu günleri de aşıp güçlü Türkiye'yi inşaa edeceğiz."