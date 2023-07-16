Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi

Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Twitterdan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin olarak " Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak 21 helikopter 59 arazöz 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor."