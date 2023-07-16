Bakan Özhaseki: Hatay'a 254 bin 195 konut inşa edilecek

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen 11 şehrimizi bir an evvel ayağa kaldırmak, boynumuzun borcudur. Medeniyetler şehri Hatay'ımızda da konut ve köy evlerimiz hızla yükseliyor. Şehrimizde; 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 254 bin 195 konut üreteceğiz. Afet konutlarımızdan, 32 bin 715 konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. 30 bin 88 konut ile 48 dükkanın yapımını sürdürüyoruz. Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere evlerini en kısa sürede teslim edeceğiz" dedi.

Hatay'ı tekrar eski günlerine kavuşturacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Hatay'da yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımını aralıksız sürdürüyoruz. Toplamda 34 bin 129 köy evimizi sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa edeceğiz. İl genelinde 244 köyümüzde ihale sürecini tamamladık. 6 bin 847 köy evi ile 947 ahırın yapımına başladık. Hatay'ımız için, Hataylı hemşehrilerimiz için sağlam ve güvenli köy evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.