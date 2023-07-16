Çöl sıcakları yeni haftada da devam edecek mi?

Sıcaklık Türkiye genelinde etkisini sürdürecek.. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimleri için kısa süreli de olsa yağış uyarısı var.

Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak şu bilgileri verdi:

"Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimlerinin gök gürültülü sağanacak beklendiğini tahmin ediyoruz. Yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İç kesimleri mevsim normalleri civarında. Doğu illerinde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edecek."

Üç büyükşehirde sıcaklık 30 derecenin üstünde olacak

Peki, yeni haftada üç büyük ilde hava sıcaklığı nasıl olacak? Budak, Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şunları aktardı:

"İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 31 derece civarında seyredecek. İzmir'de yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 27-37 derece civarında. Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyrediyor anlamına geliyor. Ankara'da üç gün yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 31-32 derece civarında olacak."

Hafta ortasından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hissedilir ölçüde artacak.