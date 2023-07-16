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Şenyaşar ailesinin 'adalet arayışı' Şanlıurfa'da son buldu

14 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu tarafından öldürülen Emine Şenyaşar ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden (Yeşil Sol Parti) Şanlıurfa Milletvekili seçilen oğlu Ferit Şenyaşar, 2021 yılında Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı adalet nöbetini bugün sonlandırdı. Ferit Şenyaşar, 18 Temmuz'daki duruşmada çıkan karara göre ya eve gideceklerini ya da annesi ile Ankara'da eyleme devam edeceklerini belirtti.

Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 17:41, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 17:44
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Şenyaşar ailesinin 'adalet arayışı' Şanlıurfa'da son buldu

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; AK Parti eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan ve sonradan Yeşil Sol Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen oğlu Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı adalet nöbeti 846'ncı gününde son buldu.

Bugün (16 Temmuz) adliyede nöbet tuttuğu yere oğlu Ferit Şenyaşar ile gelen Emine Şenyaşar, son kez adalet nöbeti tuttu. Aile, 18 Temmuz'da Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava duruşmasında adaletin sağlanmaması halinde nöbetlerini Ankara'da devam ettireceklerini açıkladı.

Burada konuşan Ferit Şenyaşar, 846 gündür annesi ile adalet nöbeti tuttuklarını söyledi ve bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Şenyaşar "18 Temmuz'da yapılacak yargılama sonucu ya eve gideceğiz ya da Ankara'ya. Bir hukuksuzluk olduğunu herkes kabul etti ama adalet sağlanmadı. Katliamın görüntüleri ortaya çıktı. Bu katliamı yapan kişinin milletvekilliği bitti ama daha ifadesi alınmadı. Bu hukukun ayıbı. 18 Temmuz'da Malatya'da olacağız. Annem eve gitmek istiyor, Ankara'ya gitmek istemiyor. Beş yılı aşkın süredir tek kişilik hücrede tutulan kardeşimin serbest bırakılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şenyaşar'ın açıklamasından sonra adliye önündeki adalet nöbeti eylemi 846'ncı gününde sonlandırıldı.

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