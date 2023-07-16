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İstanbul'da 6 ayda 15 bin motosiklet trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 15 bin 560 motosiklet trafikten men edildi. 6 aylık süreçte toplam 287 bin 699 motosiklet denetlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 23:23, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 23:25
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İstanbul'da 6 ayda 15 bin motosiklet trafikten men edildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri tarafından, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüleri ile ilgili yürütülen çalışmalarda; modifiyeli, makas atan, aşırı hız ve yarış yapan araçlara yönelik Kadıköy Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi'nde kontrol noktaları oluşturularak denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 387 araç kontrol edildi.

KURAL İHLALLERİNE GEÇİT VERMEDİLER

Denetlenen 387 araçtan film camlı olduğu, abartı egzoz taşıdığı, ters yönde gittiği, ehliyetsiz veya ehliyetine daha önce el konulan sürücüler tarafından kullanıldığı belirlenen 132 araç sürücüsü hakkında işlem yapılırken, 24 araç da trafikten men edildi.

6 AYDA 15 BİN MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik polisleri tarafından 1 Ocak-14 Temmuz tarihleri arasında 287 bin 699 motosiklet denetlendi. Yapılan denetimlerde 125 bin 835 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulanırken 15 bin 560 motosiklet de trafikten men edildi. Çalıntı olduğu tespit edilen 326 motosiklet ile ikiz veya sahte plakalı 83 motosiklete de işlem yapıldı.

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