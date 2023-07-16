Bu yerlerde suya girenler dikkat! 45 günde 82 kişi can verdi!

Son günlerde hava sıcaklığının artması nedeniyle insanlar, en yakınlarındaki su kaynaklarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.Kolluk kuvvetleri, belediyeler ve ilgili kurumlar, boğulma vakalarının önlenmesi ve yeni acıların yaşanmaması için ülke genelinde hem bilgilendirme çalışmaları yürütüyor hem de riskli alanlarda önlemleri artırıyor.

Gösterilen çabaya rağmen deniz, göl, gölet ve sulama kanallarında boğulma vakaları yaşanıyor. AA'da yer alan haberlere göre, ülke genelinde 1 Haziran-15 Temmuz döneminde 82 kişi, yüzerken ya da meydana gelen kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşerek boğuldu.

Haziran'da 47, temmuzun ilk yarısında ise 35 kişi boğularak hayatını kaybederken, en fazla boğulma vakası 11 kişi ile 29 Haziran'da yaşandı.Ülke genelinde 1 Temmuz'da 8 kişi, 2, 8, 9, 14 ve 15 Temmuz'da 4'er, 3 ve 10 Temmuz'da 2'şer ve 4, 6, 7 Temmuz'da birer, 30 Haziran'da 8, 17 Haziran'da 4, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi yaşamını yitirdi.Geçen yıl 1 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 91 kişi su kaynaklarında yüzerken ya da meydana gelen kazalardan dolayı boğularak hayatını kaybetti.

Boğulma vakalarının önlenmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), güvenlik güçleri, DSİ gibi kurumlar hem su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemi alıyor hem de vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uzmanlar da akıntının yoğun olduğu yerlerde, akarsuların deniz ve göllere döküldüğü alanlarda yüzerken dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.AFAD 4 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, suda boğulmaların önlenmesi için alınabilecek tedbirleri paylaştı.

Yüzmek için kurumsal hizmet veren tesislerin, cankurtaran bulunan plajların ve havuzların tercih edilmesi önerilen açıklamada, "Toplum tarafından güvenli olarak bilinen ve tercih edilen alanlarda yüzmeyi seçin, bilmediğiniz ve ıssız alanlarda suya girmekten kaçının. Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Akarsularda akıntı az gibi görünse de buralarda yüzmenin tehlikeli sonuçları olabilir. Sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir" uyarılarında bulunuldu.

Van'da da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan deniz polisi ekipleri de hem gezinti teknelerini denetliyor hem de sahilde bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yapan deniz polisi ekipleri, yüzlerce kişiyi boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde 9 Temmuz'da yüzerken kıyıya dönmekte zorlanan işitme engelli, insansız can kurtaran robotu ile kurtarıldı.

Konyaaltı Sahili'nde görev yapan can kurtaran Osman Furkan Çetin, kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklıkta, el hareketiyle yardım isteyen bir kişinin olduğunu fark etti. Çetin, suya indirdiği "Fasty" isimli insansız can kurtaran robotunu uzaktan kumandayla yönlendirerek işitme engelli kişiyi kıyıya yaklaştırdı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 15 Temmuz'da denize giren 4 çocuktan 2'si boğuldu, biri kurtarıldı, biri kayboldu.Çankırı'nın Orta ilçesinde 14 Temmuz'da gölete giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.

Isparta'da 10 Temmuz'da Gölcük Gölü'ne giren 33 yaşındaki kadın boğuldu.Burdur'un Yeşilova ilçesinde 9 Temmuz'da Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İran uyruklu çocuk, 8 Temmuz'da otlattığı hayvanları Murat Nehri'nin karşısına geçirmeye çalışırken suya düşerek hayatını kaybetti.Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 2 Temmuz'da Dicle Barajı Göleti'nde akıntıya kapılan kişi ile onu kurtarmak isteyen kardeşi boğuldu.