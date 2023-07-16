Wimbledon'da şampiyon belli oldu
Wimbledon finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-2 mağlup eden İspanyol raket Carlos Alcaraz şampiyon oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 21:21, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 21:22
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz şampiyon oldu.
Alcaraz, tarihin en genç üçüncü Wimbledon şampiyonu oldu. Djokovic tarihi rekorları egale etme şansını kaçırdı.
Erkeklerin 2 numaralı seribaşı Djokovic, 8. zaferine ulaşabilseydi Roger Federer'in elinde tuttuğu Wimbledon'da en fazla şampiyonluk yaşayan erkek tenisçi rekoruna ortak olacaktı.
36 yaşındaki Djokovic ayrıca 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanının sahibi Margaret Court'u da yakalayacaktı.