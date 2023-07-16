Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber'de gazetecilerin sorularını canlı yayında yanıtladı.

DOĞAL GAZ FİYATLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Bugün doğal gazda asgari ücret üzerindeki payına bakmak en doğrusu. Doğal gaz ile ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor. Türkiye gerçekten doğalgaz fiyatlaması konusunda en alt sırada. Bu ürünler ayrıca, ithal ettiğimiz ürünler buna rağmen en alt sırada yer alıyor. Öte yandan yeni keşifler yapıyoruz Karadeniz'de doğalgaz gibi... Gabar'da tüketimimizin yüzde 10'una tekabül eden buluşlar içerisindeyiz. Vatandaşımızın doğalgaz faturasını en çok destekleyen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu yıl konutlardan ücret alınmayarak doğalgaz kullanıma sunuldu. Ayrıca 2 milyondan fazla haneye doğalgaz desteğimiz var.

"YENİ BİR VERGİ ARTIŞI OLMAYACAK"

Bundan sonra vergi konusunda yeni bir adım atılacağını beklemiyorum. Maktu rakam dediğimiz oransal olmayan mutlak değer olarak belirlenen ifadeler. Maktu vergiler ciddi anlamda erişmişti. Depremin yaralarını sarmak için yoksul haneleri sosyal olarak ihtiyaç sahiplerini desteklemek ve kritik yatırımların gerçekleşmesi, topluma yardım etmek için uğraşıyoruz. Ülkelerin ihtiyaç duyduğu harcamalar için bunlar değerlendirip kullanılacak.

Asrın felaketini yaşıyorsak, asrın dayanışmasını da hep birlikte sergilemek durumundayız. Daha çok kamunun kendi harcamaları kısmına bakacağız... Burada daha fazla nasıl tasarruf oluşturacağız. Kaynakları nasıl verimli kullanabiliriz, bu çerçevede özellikle depreme yönelik yeni programlar ortaya koyduk. 'Yerinde Dönüşüm'e de finansal desteklerimizi sağlayacağız. Tek tek tüm kurumların ve yöneticilerin bu anlayış içinde bakması lazım deprem yaşadığımız bu süreçte kaynakları yerinde kullanmak adına yeni inisiyatifler geliştirmemiz gerekiyor.

"IMF İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

Türkiye kendi yolunu çizmiş bir ülkedir. Kendi çalışmalarımızı yapan bir ülkeyiz... 10 yıldır IMF'siz bir Türkiye var. 2023 yılında IMF ile borç ilişkisi bitti. Çok zor bir dönemde ülkemiz başarılı çalışmalarını devam ettirdi ve devam ettirecek.

"PARA POLİTİKAMIZDA GÜNCELLEME OLDU"

Merkez Bankası Başkanımız ve Hazine Maliye Bakanımızın verdiği mesajlar önemli olacak. Kademeli olarak sıkılaşma süreci devam edecek. Bu durum tabii ki belli bir denge içerisinde ilerleyecek. Merkez Bankamız bu çerçevede görevini ihya edecektir.

.